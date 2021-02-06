На Закарпатье восемь работников таможни погорели на "схеме" с растаможкой автомобилей

Всего причинен ущерб на более чем 2 миллиона гривен

Всего причинен ущерб на более чем 2 миллиона гривен

Фото: Нацполиция

Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно с коллегами-правоохранителями разоблачили преступную деятельность подозреваемых и организованную ими схему минимизации пошлины при оформлении импорта. Всего в схеме было задействовано восемь сотрудников таможенного поста "Хуст" и директор одной из частных фирм.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, злоумышленники действовали по следующей схеме. Директор фирмы изготавливал дубликаты товаротранспортных накладных и техпаспортов транспортных средств, вносил ложные сведения в документы во время таможенного оформления. Такие действия давали основание уменьшать размер таможенных платежей. В свою очередь работники таможенного поста "Хуст" игнорировали фальсифицированные документы и оформляли импорт легковых и грузовых, минимизируя обязательные платежи.

В таком "сотрудничестве" злоумышленники нанесли государству более 2 млн грн убытков - сумму подтверждают проведенные экспертизы", - говорится в сообщении.

Восьмерым работникам таможни было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В отношении организатора схемы и руководителя фирмы – их действиям будет дана правовая оценка сразу после завершения всех необходимых для этого следственных и процессуальных действий.

Напомним, на Николаевщине задержали на получении взятки начальника управления полиции.