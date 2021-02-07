На Тернопільщині сталася ДТП із сімома потерпілими

Ще двоє людей відбулися переляком

Ще двоє людей відбулися переляком

Фото: ГУ Нацполіції Тернопільської області

Семеро дорослих та двоє дітей потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на Тернопільщині на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік села Зелена.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Тернопільської області.

Сьогодні близько 7:20 ранку водій автомобіля Opel Vivaro, рухаючись в напрямку Бучача, не впорався з керуванням і автомобіль на не розчищеній дорозі викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру автівка врізалася в зустрічний мінібус марки Peugeot Expert під керуванням жителя Тисмениці.

На момент події в Opel перебував водій з родиною, а це шість пасажирів серед яких - двоє неповнолітніх. В іншому авто - двоє людей.

В результаті ДТП шестеро потерпілих отримали легкі тілесні ушкодження, а 13-річний хлопець - черепно-мозкову травму важкого ступеня. Усіх доправили до лікарні.

Попередня причина автопригоди - важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 31 січня в Одеській області на трасі Київ-Одеса неподалік від Конюшинового мосту зіткнулися три автомобілі та автобус, від удару одна автівка перевернулася.