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06 февраля 2021, 18:06 550

На Одесчине во дворе дома подожгли машину журналиста

06 февраля 2021, 18:06 550
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Горящую машину удалось потушить до прибытия пожарников
Горящую машину удалось потушить до прибытия пожарников
Фото: odessitua
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В селе Малодолинское на Одесчине в ночь на 6 февраля произошел поджег машины, которая принадлежит семье журналистов. 

Как передает RegioNews, об этом сообщает сайт "Odessit".

Так, неизвестные перекинули через забор желоб, конец которого положили на капот машины и налили горючую жидкость, после чего подожгли автомобиль.

Отмечается, что хозяин автомобиля услышал пожар и сумел потушить автомобиль еще до прибытия пожарных.

В полиции рассматривают несколько версий поджога - среди них и журналистская деятельность, и конфликты с соседями.

Напомним, на Харьковщине неизвестные бросили в окно гранату и подожгли две машины супругов-активистов.

поджог преступление полиция авто журналисты

 
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