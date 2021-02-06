На Одесчине во дворе дома подожгли машину журналиста

Горящую машину удалось потушить до прибытия пожарников

Горящую машину удалось потушить до прибытия пожарников

Фото: odessitua

В селе Малодолинское на Одесчине в ночь на 6 февраля произошел поджег машины, которая принадлежит семье журналистов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает сайт "Odessit".

Так, неизвестные перекинули через забор желоб, конец которого положили на капот машины и налили горючую жидкость, после чего подожгли автомобиль.

Отмечается, что хозяин автомобиля услышал пожар и сумел потушить автомобиль еще до прибытия пожарных.

В полиции рассматривают несколько версий поджога - среди них и журналистская деятельность, и конфликты с соседями.

Напомним, на Харьковщине неизвестные бросили в окно гранату и подожгли две машины супругов-активистов.