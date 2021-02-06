На Одесчине во дворе дома подожгли машину журналиста
Горящую машину удалось потушить до прибытия пожарников
Горящую машину удалось потушить до прибытия пожарников
В селе Малодолинское на Одесчине в ночь на 6 февраля произошел поджег машины, которая принадлежит семье журналистов.
Как передает RegioNews, об этом сообщает сайт "Odessit".
Так, неизвестные перекинули через забор желоб, конец которого положили на капот машины и налили горючую жидкость, после чего подожгли автомобиль.
Отмечается, что хозяин автомобиля услышал пожар и сумел потушить автомобиль еще до прибытия пожарных.
В полиции рассматривают несколько версий поджога - среди них и журналистская деятельность, и конфликты с соседями.
Напомним, на Харьковщине неизвестные бросили в окно гранату и подожгли две машины супругов-активистов.
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