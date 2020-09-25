Во Львове объявили подозрение преступнику, причастному к изнасилованию по меньшей мере 11 девочек

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: 112 канал

Во Львове следователи сообщили о подозрении злоумышленнику, причастному к развращение и изнасилование малолетних девушек в возрасте от 11 до 14 лет.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГУ Нацполиции Львовской области.

Злоумышленника разоблачили следователи отдела расследований преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека. Им оказался 46-летний львовянин, на то время руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.

Были установлены жертвы злоумышленника, на сегодня - молодые женщины. Но в то время они были еще детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события – и их можно понять. Однако правоохранители собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении 11 преступлений", - отметил глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.156 (Развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Во Львове следователи сообщили о подозрении злоумышленнику, причастному к развращение и изнасилование малолетних девушек Как... Опубликовано Полиция Львовской области Четверг, 24 сентября 2020 г.

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