На Львовщине депутата сельсовета поймали на махинациях с землей Минобороны

За продажу земельных участков он хотел получить $165 тысяч

За продажу земельных участков он хотел получить $165 тысяч

Фото: СБУ

Службы безопасности Украины разоблачила депутата одного из поселковых советов, который организовал схему отчуждения земляных участков, находящихся в собственности Минобороны на Львовщине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Один из депутатов, который входит в состав земельной комиссии, вступил в сговор со служебными лицами квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны. Они организовали противоправный механизм незаконного отчуждения 1,7 гектаров земли военного городка", - говорится в сообщении.

Затем злоумышленники вносили недостоверные данные о размещении межевых знаков охранной полосы и разделение ее на земельные участки площадью 0,08-0,15 га. Право собственности они оформляли на подставных лиц и продавали гражданам по цене примерно 5 тысяч долларов за 0,01 га. По предварительной оценке экспертов, рыночная стоимость незаконно отчужденной земли составляет 30 миллионов гривен.

Правоохранители задокументировали депутата в офисе нотариуса при переоформлении документации, подписание договоров купли-продажи земельных участков и получения за их продажу $165 тысяч.

Сейчас проводится более 20 обысков: в служебных помещениях сельсовета и Минобороны, по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях. Оценка добытых доказательств в уголовном производстве сейчас продолжается.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, готовится объявление о подозрении в совершении преступлений всем фигурантам дела.

Напомним, на Закарпатье СБУ раскрыла схему хищения леса на 3,5 млн грн.