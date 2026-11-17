Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате утреннего российского удара по Ровенщине обесточено более 300 населенных пунктов

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, объекты критической инфраструктуры переходят на альтернативные источники электропитания.

По предварительной информации, данных о раненых пока не поступало.

В то же время, воздушная тревога в области продолжается.

Жителей призывают заботиться о собственной безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, утром 17 ноября западные регионы Украины оказались под массированной атакой российских "шахедов". Под угрозой ударных беспилотников, в частности, Львовская, Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области.

Во Львовской области во время массированной российской атаки зафиксировали падение вражеского беспилотника. Дрон упал в поле в одном из сел Золочевского района возле жилого дома.