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Число пострадавших в результате утренней российской атаки на Днепр 17 ноября возросло до 10 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Стало известно еще о трех пострадавших – мужчинах в возрасте 41 и 43 лет и 35-летней женщине.

Все трое госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее сообщалось о семи раненых в результате ударов по частному сектору и кондитерской фабрике в Днепре.