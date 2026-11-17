Рашисты попали в Северный и Южный мосты в столице

Рашисты попали в Северный и Южный мосты в столице

Фото: соцсети

Об этом сообщил Кличко. Рашисты не люди, а биомусор. Да еще и мразота. Но очень хочется увидеть, что будет делать в ответ Зеленский? Запишет новый вечерний гундосик с очередным обещанием мести? Хотя уже было "Если в Киеве будет блэкаут, то будет блэкаут и в Москве". В Киеве блэкаут был уже не один раз. А где блэкаут в Москве? Или сейчас наш несокрушимый Незнайка уже не знает, что обещать? Так не надо ничего обещать. Надо делать.

Рашисты не люди, а биомусор, и мы это знаем. Но биомусору не надо угрожать, его надо утилизировать. Так где наша баллистика, Владимир Зеленский? Вы же со Штилерманом ее осенью обещали. А еще две недели – и зима. Так где эта чертова баллистика, Вова? Или ты не только не можешь выяснить, чей это дом в Династии, но и не можешь выяснить, где баллистика? А что ты тогда можешь, Вова? Записать вечерний гундосик? Так это не поможет. Эх, Вова... Я так понимаю, что ответные удары по Москве снова отложили из-за отсутствия того, чем бить? Если ты неспособен, Вова, то зови тех, кто может достичь результата, в отличие от тебя. Это не тебе нужно, Вова. Это Украине нужно.

PS. Выкладывать видео, чтобы рашисты сразу увидели результаты своих ударов – это треш. И это делают украинские ресурсы. И это еще больший треш.