На Тернопольщине коронавирусом заболел 21 медик

В Монастырском районе Тернопольской области зафиксировано 36 случаев COVID-19, из которых 21 у медиков. Всего на Тернопольщине 43 случая коронавируса, из которых 1 - летальный

Фото: Shutterstock

В Монастырском районе Тернопольской области зафиксировано 36 случаев COVID-19, из которых 21 у медиков. Всего на Тернопольщине 43 случая коронавируса, из которых 1 - летальный

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