На Тернопольщине коронавирусом заболел 21 медик
О болезни медиков сообщил заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь в Facebook, пишет RegioNews.
"На 9.00 в Монастыриском районе инфицированных коронавирусом - 36 человек: г. Монастыриска - 19, с.Швейкив - 7, с.Ковалевка - 4 (1 летальный), с.Горишня Слободка - 2, с. Долишня Слободка - 2, с .Бертники - 1, с. Чехов - 1. В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 младших медсестер, 2 госслужащие, 1 священник, 1 заведущий детским садом. 1 ребенок ", - констатировал Павел Дронь.
ОФІЦІЙНО від керівництва оперативного штабу На 9.00 год в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 36...Опубліковано Павлом Дронем Субота, 28 березня 2020 р.
По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.
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