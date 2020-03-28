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28 марта 2020, 12:18 8

На Тернопольщине коронавирусом заболел 21 медик

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28 марта 2020, 12:18 8
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В Монастырском районе Тернопольской области зафиксировано 36 случаев COVID-19, из которых 21 у медиков. Всего на Тернопольщине 43 случая коронавируса, из которых 1 - летальный
Фото: Shutterstock
В Монастырском районе Тернопольской области зафиксировано 36 случаев COVID-19, из которых 21 у медиков. Всего на Тернопольщине 43 случая коронавируса, из которых 1 - летальный

О болезни медиков сообщил заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь в Facebook, пишет RegioNews.

"На 9.00 в Монастыриском районе инфицированных коронавирусом - 36 человек: г. Монастыриска - 19, с.Швейкив - 7, с.Ковалевка - 4 (1 летальный), с.Горишня Слободка - 2, с. Долишня Слободка - 2, с .Бертники - 1, с. Чехов - 1. В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 младших медсестер, 2 госслужащие, 1 священник, 1 заведущий детским садом. 1 ребенок ", - констатировал Павел Дронь.

ОФІЦІЙНО від керівництва оперативного штабу На 9.00 год в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 36...

Опубліковано Павлом Дронем Субота, 28 березня 2020 р.

По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.

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