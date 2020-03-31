3500 гривен за 14 дней: что и какие условия ждут украинцев на обсервации

В Украине уже готово 61 заведение для обсервации наших граждан, прибывающих из-за рубежа

Фото: president.gov.ua

В Украине уже готово 61 заведение для обсервации наших граждан, прибывающих из-за рубежа

Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, об этом заявил Владимир Зеленский на ежедневном селекторном совещании с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19.

"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания", - подчеркнул он.

По словам секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко, в эти объекты - гостиницы и санатории - уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

Также на совещании обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. "Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой", - говорится в сообщении.

Кроме того был поднят вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты.

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - отметил Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

В свою очередь Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации сообщило, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины совместно с Гостуризмом принимают меры по подготовке баз размещения граждан Украины, которые сейчас возвращаются из-за границы, для обсервации с 03.04.2020 года на следующих условиях и по следующим вариантам:

- стандартное деревню 1-местное;

- улучшенное деревню 1-местное;

- VIP-деревню 1-местное;

- доплата за 1-местное дополнительное место (для семейных пар)

- доплата за детей 3 или 4 местное поселение.

Отмечается, что в стоимость проживания должно быть включено:

- услуги трансфера от границы до гостиницы;

- обеспечение персонала защитными костюмами, масками и тому подобное;

- проведение дезинфекционных мероприятий при обсервации и после окончания обсервации.

Также определены условия поселения:

1. Продолжительность поселения - 14 дней

2. Ориентировочная стоимость проживания - 3000-3500 грн за 14 суток;

3. Одноместное поселение для тех, кто возвращается индивидуально и 2-4 местные номера для семейных пар или семей с детьми;

4. Индивидуальный санузел в номере (желательно);

5. Возможность обеспечения питания в ланчбокс и с одноразовой посудой - доставка в номер (стоимость 3-разового питания от 100 грн для эконом варианта и возможность выбора нескольких вариантов);

6. Согласие персонала на работу в индивидуальной защите.

По данным управления, граждане Украины (до пересечения границы) должны оплатить услуги проживания через туристических операторов.

Правила работы гостиницы во время обсервации и правила поведения лиц, находящихся в обсервации, будут предоставлены Минздравом, а охрану помещений и контроль за соблюдением соответствующих правил будут обеспечивать МВД и Нацполиция.

Поэтому Управление туризма и промоций КГГА обратилось к руководителям гостиниц с просьбой безотлагательно рассмотреть вышеуказанные вопросы и к 15:00 31.03.2020 года, в случае принятия положительного решения, внести свое заведение в специальную форму.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, власти Киева обустроили две базы для пребывания киевлян на обсервации, где есть все необходимое для временного проживания.

По состоянию на 31 марта в Украине по результатам исследований подтверждено 549 случаев COVID-19, 13 летальных, 8 человек уже выздоровели, из них двое детей. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию. 26 марта в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

31 марта Минздрав обновил алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.