Правительство рассматривает возможность компенсации части коммунальных платежей украинцам на время карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил правительству рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей определенным категориям граждан

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил правительству рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей определенным категориям граждан

Об этом он сказал на заседании правительства 18 марта, пишет RegioNews со ссылкой на hromadske.

Такое поручение премьер дал Министерству социальной политики, Минфину и Министерству экономики. Они должны просчитать сумму средств и категории граждан, которым государство может вернуть часть денег за коммунальные платежи во время карантина. В то же время премьер отметил, что компенсации могут выплатить и всем гражданам.

"То есть мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома. Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут из-за постоянного пребывания людей на самоизоляции дома", — отметил Шмыгаль.

Также он поручил проработать и подготовить пакет законопроектов, которые будут вынесены на внеочередное заседание Верховной Рады относительно изменений в закон о карантине, изменения в регламент работы парламента, в частности о возможности дистанционной работы и дистанционного голосования.

Также Министерству финансов поручено проработать предложения к законопроекту по формированию государственного стабилизационного фонда в рамках этого пакета законопроектов.

Кроме того, Шмыгаль поручил разработать закон, который позволит президенту объявить чрезвычайное положение.