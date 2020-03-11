"УДАР" проведет масштабное обновление команды к местным выборам, - Кличко

Лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко анонсировал изменения в партии перед местными выборами

Фото: Страница Виталия Кличко в Facebook

Лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко анонсировал изменения в партии перед местными выборами

Об этом мэр Киева рассказал в интервью Бабелю, пишет RegioNews.

Он не стал называть конкретные фамилии, однако отметил, что к их команде присоединится "много новых ... опытных людей".

"Это будет перезагрузка партии, мы однозначно будем формировать еще более мощную команду, которая покажет результат", - подчеркнул Кличко.

"У нас будет масштабное обновление команды, сделаем большую презентацию. Работа уже началась, и в ближайшее время объявим съезд. Партия будет иметь то же название - УДАР", - рассказал Кличко.

В то же время, отвечая на вопрос могла бы партия стать союзником для власти в регионах, где у нее нет собственных ячеек, Кличко отметил: "То есть красное с зеленым - такого цвета у нас флаг будет? Хорошая идея, я подумаю над этим предложением".