11:01  11 марта
Президент представил нового министра обороны
10:30  11 марта
Коронавирус: Разумков отменил зарубежные командировки нардепов
09:05  11 марта
Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ - Шмыгаль
UA | RU
UA | RU
11 марта 2020, 10:56 6

"УДАР" проведет масштабное обновление команды к местным выборам, - Кличко

Читайте також
українською мовою
11 марта 2020, 10:56 6
Читайте також українською мовою
Лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко анонсировал изменения в партии перед местными выборами
Фото: Страница Виталия Кличко в Facebook
Лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко анонсировал изменения в партии перед местными выборами

Об этом мэр Киева рассказал в интервью Бабелю, пишет RegioNews.

Он не стал называть конкретные фамилии, однако отметил, что к их команде присоединится "много новых ... опытных людей".

"Это будет перезагрузка партии, мы однозначно будем формировать еще более мощную команду, которая покажет результат", - подчеркнул Кличко.

"У нас будет масштабное обновление команды, сделаем большую презентацию. Работа уже началась, и в ближайшее время объявим съезд. Партия будет иметь то же название - УДАР", - рассказал Кличко.

В то же время, отвечая на вопрос могла бы партия стать союзником для власти в регионах, где у нее нет собственных ячеек, Кличко отметил: "То есть красное с зеленым - такого цвета у нас флаг будет? Хорошая идея, я подумаю над этим предложением".


Віталій Кличко УДАР
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 марта 2020, 11:45
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »