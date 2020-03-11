"УДАР" проведет масштабное обновление команды к местным выборам, - Кличко
Об этом мэр Киева рассказал в интервью Бабелю, пишет RegioNews.
Он не стал называть конкретные фамилии, однако отметил, что к их команде присоединится "много новых ... опытных людей".
"Это будет перезагрузка партии, мы однозначно будем формировать еще более мощную команду, которая покажет результат", - подчеркнул Кличко.
"У нас будет масштабное обновление команды, сделаем большую презентацию. Работа уже началась, и в ближайшее время объявим съезд. Партия будет иметь то же название - УДАР", - рассказал Кличко.
В то же время, отвечая на вопрос могла бы партия стать союзником для власти в регионах, где у нее нет собственных ячеек, Кличко отметил: "То есть красное с зеленым - такого цвета у нас флаг будет? Хорошая идея, я подумаю над этим предложением".
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