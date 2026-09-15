Россияне ударили по Сумам: среди пострадавших – ребенок
Россияне днем 15 сентября атаковали Сумы. В результате атаки загорелись дома
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате вражеского удара в Сумах загорелись жилой дом и хозяйственное сооружение. Огонь охватил также дома, которые были рядом. Спасатели ликвидировали пожар, несмотря на постоянную угрозу повторных обстрелов.
Информация о пострадавших уточняется, но уже известно, что среди них – ребенок.
Напомним, ранее россияне ударили по предприятию в Звягельском районе Житомирской области. Спасатели ликвидировали пожар.
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