В Киеве из-за российской атаки пострадали два человека
В результате российской атаки на столицу пострадали два человека. Об этом сообщили в городских властях
Об этом сообщили в МВД Украины, передает RegioNews .
В Святошинском районе Киева из-за обстрела загорелись пять автомобилей и нежилое здание на территории гаражного кооператива. Спасатели ликвидировали пожар.
Также в результате атаки зафиксировали падение обломков беспилотников на нескольких локациях в Соломенском и Голосеевском районах столицы.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что в результате утренней атаки российских беспилотников на Киев погиб мужчина, еще восемь человек пострадали.
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