В Киеве из-за российской атаки пострадали два человека

Фото: МВД Украины

В результате российской атаки на столицу пострадали два человека. Об этом сообщили в городских властях

Об этом сообщили в МВД Украины, передает RegioNews .

В Святошинском районе Киева из-за обстрела загорелись пять автомобилей и нежилое здание на территории гаражного кооператива. Спасатели ликвидировали пожар.

Также в результате атаки зафиксировали падение обломков беспилотников на нескольких локациях в Соломенском и Голосеевском районах столицы.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в результате утренней атаки российских беспилотников на Киев погиб мужчина, еще восемь человек пострадали.