Фото: ГСЧС

В ночь на 12 сентября вражеские войска совершили очередную атаку на Житомирщину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеского удара произошло возгорание на территории одного из предприятий в Звягельском районе.

Спасатели ликвидировали пожар.

Информации о пострадавших и погибших нет.

Напомним, в ночь на 12 сентября российские войска совершили почти 20 атак на четыре района Днепропетровщины. В Кривом Роге и Днепре из-за обстрелов повреждены предприятия.