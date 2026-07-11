Ракетный удар по Одессе: погибли два человека, еще один мужчина пострадал
В результате ракетного удара российских войск по Одессе погибли два человека, еще один человек получил ранения
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
По его словам, под удар попал объект гражданской инфраструктуры. 24-летний мужчина получил осколочное ранение, ему оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работают профильные службы.
Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Напомним, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз через неделю нанесли удар по Киеву. По предварительной информации, в результате атаки пострадали 10 человек, среди которых один ребенок. Наибольшие повреждения получили Соломенский, Дарницкий и Днепровский районы столицы.
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