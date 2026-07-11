Российская атака на Киев: пострадали 10 человек, среди них ребенок

Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 11 июля российские войска в очередной раз через неделю нанесли удар по Киеву. По предварительной информации, в результате атаки пострадали 10 человек, среди которых один ребенок

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Наибольшие повреждения получили Соломенский, Дарницкий и Днепровский районы столицы.

В Соломенском районе попадание вызвало пожар в трехэтажном офисно-складском здании. Спасатели ликвидировали возгорание. Также по другому адресу взрывная волна повредила железнодорожный локомотив.

В Дарницком районе после попадания в проезжую часть загорелась электрощитовая, обеспечивающая регулировку светофоров. Пожар уже ликвидирован. Кроме того, в близлежащих жилых домах выбиты окна.

В Днепровском районе в результате попадания возник пожар в складском помещении.

На местах происшествия работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, российские войска в течение 10 июля почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, пять человек получили ранения. Повреждены инфраструктура, детсад, училище, частные дома и автомобили.