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11 июля 2026, 11:21

Российские авиаудары по Краматорску: количество погибших возросло до 8

11 июля 2026, 11:21
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Фото: Краматосская МВА
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Число жертв российских авиаударов по Краматорску 10 июля возросло. Известно о 8 погибших жителях общины, среди которых есть ребенок

Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА, передает RegioNews.

В пятницу, 10 июля, российские войска нанесли удар тремя авиабомбами по частному сектору города. В результате атаки погибли мужчина и женщина.

Днем оккупанты совершили очередной авиаудар по Краматорску, сбросив семь авиабомб на частный сектор и многоквартирный микрорайон. Тогда погибли еще четыре человека – женщина, мужчина, девушка и мальчик.

В городских властях сообщили, что 11 июля в Краматорске объявлен День траура по погибшим.

"Светлая память тем, чья жизнь оборвала российскую бомбардировку нашего города. Искренние соболезнования семьям и близким погибших", – отметил Гончаренко.

На местах ударов продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Напомним, накануне россияне ударили по жилым домам Краматорска. Было известно, что погибли четыре человека, среди которых ребенок 2011 года рождения. Еще девять человек получили травмы.

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