Фото: полиция

Утром 26 июня во время проведения эвакуации в Буринской громаде Конотопского района служебный автомобиль полицейских подвергся прицельной атаке ударным FPV-дроном

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате попадания автомобиль получил повреждения.

К счастью, никто не пострадал.

"Белый ангел" продолжает работать в приграничных громадах, эвакуируя семьи с детьми, пожилых и маломобильных людей. Выезды проходят в условиях постоянной угрозы обстрелов и атак дронов.

Несмотря на целенаправленные удары россйской армии, полицейские не прекращают эвакуационные рейсы – для многих жителей это единственная возможность безопасно покинуть опасные районы.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали 17 громад Сумской области, применяя КАБы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы. В результате обстрелов пострадали семь человек.