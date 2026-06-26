Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали 17 громад Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы. В результате обстрелов пострадали семь человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде из-за ударов вражеских БПЛА травмированы пять человек: мужчины в возрасте 66 и 37 лет, 21-летняя женщина, а также 62-летняя женщина и 64-летний мужчина. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, АЗС, складские, административные и производственные помещения.

В Кролевецкой громаде в результате атаки беспилотника пострадала 45-летняя женщина. Повреждены автозаправочная станция и три частных дома.

В Новослободской громаде из-за попадания дрона в дом травмирована 32-летняя женщина. Поврежден частный дом, летняя кухня и хозяйственная постройка.

Кроме того, в Глуховской, Тростянецкой, Степановской, Бездрицкой, Белопольской, Ворожбенской, Великописаревской, Николаевской и других громадах повреждены дома, хозяйственные постройки, автомобили, складские помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, ночью 26 июня в Сумах российский беспилотник попал в 9-этажн дом – около 40 жителей были эвакуированы.