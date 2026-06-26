Росіяни атакували FPV-дроном евакуаційний екіпаж "Білий янгол" на Сумщині
Вранці 26 червня під час проведення евакуації у Буринській громаді Конотопського району службовий автомобіль поліцейських зазнав прицільної атаки ударним FPV-дроном
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок влучання автомобіль отримав пошкодження.
На щастя, ніхто постраждав.
"Білий янгол" продовжує працювати у прикордонних громадах, евакуюючи родини з дітьми, літніх і маломобільних людей. Виїзди відбуваються в умовах постійної загрози обстрілів і атак дронів.
Попри цілеспрямовані удари російської армії, поліцейські не припиняють евакуаційні рейси – для багатьох жителів це єдина можливість безпечно залишити небезпечні райони.
Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували 17 громад Сумської області, застосовуючи КАБи, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей.