11:28  26 червня
На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк
10:07  26 червня
На кордоні на Буковині викрили чоловіка з підробленими документами на дітей
09:22  26 червня
На Рівненщині зіткнулися вантажівка та авто поліції: троє постраждалих
UA | RU
UA | RU
26 червня 2026, 12:48

Росіяни атакували FPV-дроном евакуаційний екіпаж "Білий янгол" на Сумщині

26 червня 2026, 12:48
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Вранці 26 червня під час проведення евакуації у Буринській громаді Конотопського району службовий автомобіль поліцейських зазнав прицільної атаки ударним FPV-дроном

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок влучання автомобіль отримав пошкодження.

На щастя, ніхто постраждав.

"Білий янгол" продовжує працювати у прикордонних громадах, евакуюючи родини з дітьми, літніх і маломобільних людей. Виїзди відбуваються в умовах постійної загрози обстрілів і атак дронів.

Попри цілеспрямовані удари російської армії, поліцейські не припиняють евакуаційні рейси – для багатьох жителів це єдина можливість безпечно залишити небезпечні райони.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували 17 громад Сумської області, застосовуючи КАБи, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область війна обстріли евакуація Білий янгол поліція FPV-дрон
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
В Ізюмі російський дрон влучив у багатоповерхівку: є загибла
26 червня 2026, 14:16
Війна на виснаження: головні сигнали з фронту та міжнародної арени
26 червня 2026, 14:11
На Львівщині на водоймах загинули люди, серед них - неповнолітній
26 червня 2026, 14:05
Ситуація на кордоні з Білоруссю: що кажуть у ДПСУ про військову активність
26 червня 2026, 13:57
Корупція в Київзеленбуді: викрили схему на понад 3,5 мільйона
26 червня 2026, 13:30
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
26 червня 2026, 13:17
На Львівщині митник влаштував схему "відкатів" за розмитнення авто
26 червня 2026, 13:00
Вибухи у Запоріжжі: шестеро поранених, виникла масштабна пожежа
26 червня 2026, 12:33
На Буковині чоловік організував "подорож" для ухилянта за 10 тисяч доларів
26 червня 2026, 12:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »