Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 24 июня РФ атаковала Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 95 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 24 июня российские военные атаковали хлебокомбинат в Глухове Сумской области. Беспилотники попали по территории предприятия во время загрузки готовой продукции.