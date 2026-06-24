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24 июня 2026, 08:58

РФ ночью запустила по Украине 101 беспилотник: есть попадания на пяти локациях

24 июня 2026, 08:58
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 24 июня РФ атаковала Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 95 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 24 июня 2026 года

Напомним, ночью 24 июня российские военные атаковали хлебокомбинат в Глухове Сумской области. Беспилотники попали по территории предприятия во время загрузки готовой продукции.

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