Росія вдарила дронами по кінотеатру в центрі Конотопа: є поранені

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, поранення отримали щонайменше двоє людей, серед них –підліток, а також двоє жінок і чоловік.

Усім постраждалим надається медична допомога.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін уточнив, що є ще один важко поранений. Це 64-річний чоловік. У нього відкритий перелом руки, ампутація фалангів пальців, проникаюче поранення черевної порожнини.

Нагадаємо, зранку 24 червня ворожий безпілотник атакував автозаправну станцію на околиці Сум. Відомо, що постраждали троє цивільних, які перебували на території АЗС. Медики обстежують їх та надають необхідну допомогу. Попередньо, отримані травми не є важкими.