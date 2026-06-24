Фото: ОВА

В Кривом Роге количество пострадавших в результате российского ракетного удара 23 июня возросло до 30 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Медпомощь понадобилась еще нескольким людям. Среди них – четырехлетний мальчик, он будет лечиться амбулаторно.

Всего раненых – 30. Среди них 17 – госпитализированы. Пятеро человек находятся в тяжелом состоянии.

В результате вражеского удара погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины, им было 25, 34, 54 и 62 года соответственно.

Напомним, в результате ракетного удара в Кривом Роге была повреждена промышленная инфраструктура. Ранее сообщалось о 27 пострадавших. Среда, 24 июня, в городе объявлена Днем траура.