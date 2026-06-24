Фото: ОВА

Ночью 24 июня российские войска почти в 20 раз атаковали Днепропетровщину беспилотниками. В результате ударов ранения получили два человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никопольщине под вражеским огнем оказались Никополь, Покровская и Марганецкая громады. Там повреждены объекты инфраструктуры, административное здание и микроавтобус. Пострадали два человека.

В Павлоградском районе россияне атаковали Павлоград и Межирицкую громаду. В результате обстрелов повреждены многоэтажные и частные дома.

В Яворницкой громаде Синельниковского района повреждены автозаправочная станция, автомобили и кафе.

Напомним, ночью 24 июня россияне атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Полтавском районе. На объекте вспыхнул пожар.