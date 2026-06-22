Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате артиллерийских обстрелов пострадали шесть человек – женщины в возрасте 58, 61, 62 и 62 года и двое мужчин 54 и 66 лет. Кроме этого, из-за попадания вражеского БПЛА травмы получил 72-летний мужчина. В громаде повреждены многоквартирные и частные дома, кафе, гостиница и автомобили.

В Ахтырской громаде в результате сброса взрывчатки с дрона травмирована 36-летняя женщина. Поврежден частный дом.

В Глуховской громаде из-за ударов беспилотников ранения получили 14-летняя девочка и 68-летняя женщина. Повреждены частный и многоквартирный дома.

В Березовской громаде в результате попадания вражеского беспилотника пострадали мужчины в возрасте 35 и 42 года.

В Кириковской громаде из-за попадания вражеского дрона в дом ранен 57-летний мужчина, травмирована 54-летняя женщина. Повреждены частные дома и здание культуры.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия обстрелов гражданской инфраструктуры региона.

Напомним, в ночь на 22 июня российские войска в очередной раз атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате вражеского удара погибла женщина, еще три человека получили ранения.