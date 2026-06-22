Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок артилерійського обстрілу постраждали шестеро людей – жінки віком 58, 61, 62 та 62 роки та двоє чоловіків 54 та 66 років. Окрім цього, через влучання ворожого БпЛА травми отримав 72-річний чоловік. У громаді пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, будівлю кафе, готель та автомобілі.

В Охтирській громаді внаслідок скидання вибухівки з дрона травмована 36-річна жінка. Пошкоджений приватний будинок.

У Глухівській громаді через удари безпілотників поранення отримали 14-річна дівчина та 68-річна жінка. Пошкоджень зазнали приватний та багатоквартирний будинки.

У Березівській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждали чоловіки віком 35 та 42 роки.

У Кириківській громаді через влучання ворожого дрона в будинок поранений 57-річний чоловік, травмована 54-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки та будинок культури.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки обстрілів цивільної інфраструктури регіону.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня російські війська вкотре атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.