Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Один из дронов попал в пятиэтажный дом. Также зафиксировано попадание в частном секторе – там произошел пожар.

В результате одной из вражеских атак тяжелое ранение получил 14-летний ребенок. Его госпитализировали в больницу, медики оказывают необходимую помощь. Состояние ребенка оценивают как стабильное.

На местах ударов работают экстренные службы, все последствия атаки выясняются.

Напомним, поздним вечером 21 июня враг попал баллистической ракетой "Искандер" по сельскохозяйственному предприятию в Одесском районе. Один человек погиб, еще трое пострадали.