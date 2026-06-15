Нічна атака на Суми: російський дрон поцілив у житловий будинок

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У ніч на 15 червня російські безпілотники атакували Суми. За попередніми даними, зафіксовано влучання двох БпЛА по об'єктах цивільної інфраструктури

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі міста. Безпілотник поцілив у балкон однієї з квартир.

Попередньо відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина. Інформація про їхній стан уточнюється. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

Ще один російський БпЛА атакував центральну частину обласного центру. Внаслідок удару пошкоджено нежитлову будівлю. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Наразі профільні служби працюють на місцях влучань. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. За попередніми даними, внаслідок ударів загинули чотири людини, ще 25 отримали поранення, серед них – двоє дітей.