Нічна атака на Сумщину: загинула жінка, ще одна – у важкому стані

Фото: Сумська ОВА

У ніч на 12 червня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки загинула 44-річна жінка. Ще одна постраждала, 33-річна місцева мешканка, отримала важкі травми. Медики надають їй необхідну допомогу.

Також через удар значних руйнувань зазнала триповерхова нежитлова будівля. На місці працюю відповідні служби.

Інформація про наслідки атаки продовжує оновлюватися.

Нагадаємо, в Сумах 11 червня військові РФ дронами пошкодили комунальне підприємство та медзаклад. Також пообіді агресор двічі вдарив по Стецьківському старостату.