В Сумах оккупанты атаковали дронами коммунальное предприятие и учебное заведение: есть разрушение

Фото иллюстративная/ ГСЧС

В Сумах 11 июня военные РФ дронами повредили коммунальное предприятие и медучреждение

Об этом сообщила Сумская МВА, передает RegioNews .

"Сегодня враг атаковал FPV-дроном одно из коммунальных предприятий Ковпаковского района Сум. Выбиты 8 окон здания, незначительные повреждения получили арендованные грузовые автомобили", - говорится в сообщении.

Как сообщается, также после обеда агрессор дважды ударил по Стецьковскому старостату.

"БпЛа предварительно типа "Молния" попал в придомовую территорию, повреждено здание учебного заведения. Произошло возгорание. Пожар локализован. Предварительно без пострадавших", - добавили в МВА.

Напомним, что в среду, 10 июня, в Сумах при посадке пассажиров на поезд на железнодорожной платформе упал российский беспилотник типа "Шахед".