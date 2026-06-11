12 раненых в сутки: враг совершил более 40 ударов по Днепропетровщине
Российские войска в течение дня более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали 12 человек, среди которых 15-летняя девушка
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Больше всего ударов потерпел Никопольский район. Там повреждены административное здание, автозаправочная станция, частные жилые дома и автомобили. Ранения получили пять человек, среди них подросток.
В Синельниковском районе из-за российских атак повреждены около 20 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки и транспортные средства. Пострадали семь человек.
В Криворожском районе в результате удара повреждена автозаправочная станция.
Подразделения ГСЧС ликвидировали все пожары, возникшие после вражеских обстрелов.
Информация о последствиях атак уточняется.
Напомним, что утром 11 июня российские военные снова атаковали Конотоп беспилотниками.