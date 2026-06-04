Сумщина під вогнем: одна людина загинула, ще вісім отримали поранення

Фото: Національна поліція

У Сумській області внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще вісім отримали поранення. Під ворожим вогнем упродовж минулої доби перебували 22 громади регіону

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

Так, у Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника загинув 64-річний чоловік. Поранення також отримала 84-річна жінка.

У Сумській громаді через атаку російського БпЛА постраждали дві 42-річні жінки.

У Ямпільській громаді внаслідок влучання дрона поранення отримали чоловіки віком 64 та 65 років, а також 60-річна жінка.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок атаки безпілотників травмовано 36-річного чоловіка.

Також до медичного закладу звернулася 49-річна жінка, яка постраждала під час обстрілу 2 червня у Середино-Будській громаді.

Унаслідок атак пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, транспортні засоби та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти здійснили 924 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.