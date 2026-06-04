Фото: ГСЧС

В ночь на 4 июня российские войска атаковали промышленный объект в Бориспольском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника и ГСЧС.

В результате попадания на предприятии вспыхнул пожар. Его ликвидация продолжается.

Из-за вражеской атаки пострадал работник предприятия – водитель бензовоза. Мужчину госпитализировали в больницу с закрытым переломом голеностопного сустава.

На месте задействованы все оперативные службы. Информация обновляется.

Напомним, в ночь на 4 июня в Полтавской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников. В областном центре раздавались взрывы.