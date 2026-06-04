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04 червня 2026, 08:37

На Сумщині п'яний військовий на смерть збив 17-річного мотоцикліста

04 червня 2026, 08:37
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Фото: ДБР
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Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Терни Роменського району Сумської області

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Аварія сталася ввечері 1 червня. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мотоциклом.

Унаслідок ДТП 17-річний водій двоколісного транспорту отримав тяжкі травми. Попри зусилля медиків, за кілька годин хлопець помер у лікарні.

Слідчі встановили, що керманич автомобіля перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо це спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування щодо військовослужбовця Держприкордонслужби, який у березні 2026 року скоїв смертельну аварію в Полтаві. Обвинувальний акт переданий до суду.

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