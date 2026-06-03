Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Проезжая скругленный участок трассы, 32-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, из-за чего машина выехала на обочину и перевернулась в кювет.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров. Две женщины 30 и 20 лет, а также 7-летняя девочка госпитализированы. 24-летнему парню оказали медпомощь на месте, от госпитализации он отказался. Сам водитель не пострадал.

Полицейские изъяли автомобиль и направили на площадку временного хранения. По факту аварии открыто производство.

Напомним, утром 2 июня на Закарпатье столкнулись автомобиль Kia Sorento и грузовик Mercedes Sprinter. Погиб 17-летний подросток, три человека – в тяжелом состоянии в больнице. Полиция задержала 18-летнего водителя Kia.