Фото: полиция

ДТП произошло 2 июня около 23:50 в селе Гончаровка Золочевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Opel Zafira не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 36-летняя женщина получила травмы. Ее госпитализировали.

По факту аварии следователи открыли производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 2 июня на Закарпатье столкнулись автомобиль Kia Sorento и грузовик Mercedes Sprinter. Погиб 17-летний подросток, три человека – в тяжелом состоянии в больнице. Полиция задержала 18-летнего водителя Kia.