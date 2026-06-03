На Волыни водитель Mercedes сбил велосипедиста насмерть

Фото: Национальная полиция

В Прилуцком Волынской области утром 3 июня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes-Benz и велосипедиста

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста 1981 года рождения. В результате полученных травм мужчина, управлявший двухколесным транспортом, погиб на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Сведения о происшествии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, во Львовской области правоохранители задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии автомобиль опрокинулся и пострадали двое несовершеннолетних.