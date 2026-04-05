93 вражеских БпЛА атаковали Украину: есть попадания на 10 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 апреля (с 18:00 4 апреля) российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив 93 ударных беспилотника. Около 60 из них – "шахеды"

Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 76 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 10 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще на 3 локациях.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Одессу. По предварительной информации, пострадали три человека. Повреждены жилые дома в Хаджибейском районе города.