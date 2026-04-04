Фото: ГСЧС

В ночь на 4 апреля российские войска нанесли удары по жилому сектору в центре Сум. Возник пожар в многоэтажке

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, прессслужба полиции и ГСЧС, передает RegioNews.

"Пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе", – сообщил Григоров.

Также зафиксировано еще одно попадание во двор в этом же районе.

По информации ГСЧС, ударные БПЛА попали в 16-этажное здание и частный жилищный сектор. Жителей горящей многоэтажки эвакуировали. Спасатели ликвидировали пожар.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки травмированы 11 человек, среди них – 15-летний ребенок.

Напомним, 3 апреля в Краматорске из-за российских авиаударов погибли четыре человека, среди них – 16-летний парень.