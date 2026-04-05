Російські атаки на Сумщину: поранені 35 людей, серед них 19 дітей

Протягом минулої доби Сумська область зазнала масштабних атак з боку РФ, що призвели до численних постраждалих серед мирного населення та значних руйнувань інфраструктури

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Сумська громада: внаслідок нічного удару безпілотників поранені 19 дітей та 10 дорослих; вдень травмовано ще двох осіб. Протягом дня до медичних закладів зверталися мешканці з ознаками гострої стресової реакції.

Попівська громада: внаслідок ракетного обстрілу постраждали дві жінки.

Свеська громада: 69-річний чоловік отримав поранення у результаті атаки безпілотника на автомобіль.

Глухівська громада: постраждали 25-річна жінка та 23-річний чоловік через удар дрона по автомобілю.

Шосткинська громада: після атаки 3 квітня за медичною допомогою звернулася 48-річна жінка.

Атаки зачепили понад 35 населених пунктів у 18 громадах. Пошкоджені житлові будинки, нежитлові споруди, автомобілі та об'єкти інфраструктури.

Повітряна тривога трималася протягом 23 годин і 6 хвилин.

Як відомо, 4 квітня протягом дня ворог інтенсивно атакував місто, а вночі знову здійснив масований удар по обласному центру. Усі влучання – недалеко одне від одного.

Нагадаємо, в ніч на 5 квітня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 93 ударні безпілотники. Близько 60 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 10 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще на 3 локаціях.