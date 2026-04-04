В результате вражеской атаки на Николаевщину пострадали два человека
В субботу, 4 апреля, российские войска нанесли удар дроном по Баштанскому району Николаевской области
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
В результате атаки уничтожен автомобиль. Пострадали два человека. В больницу госпитализировали 45-летнего мужчину и 34-летнюю женщину.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, 4 апреля российские военные нанесли удар FPV-дронами по Никополю. В результате атаки изуродованы торговые павильоны и магазин. Ранее сообщалось о пяти погибших людях, пострадали 22 человека.
