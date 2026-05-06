В Киеве две пенсионерки отдали 3 млн грн мошенникам, которые представились сотрудниками Службы безопасности Украины. По этому факту 53-летнему уроженцу Латвии сообщили о подозрении

Как выяснили правоохранители, мошенники звонили по телефону пенсионерам, когда-то покупавшим БАДы российского происхождения, и сообщали, что они якобы спонсировали страну-агрессорку, поэтому нужно явиться на допрос в СБУ и "передать на проверку" все сбережения.

Так, одна пострадавшая – 71-летняя киевлянка – отдала "на проверку" 1,9 млн грн. Еще одна пенсионерка, которой 76 лет, отдала мошенникам 160 тыс. грн, более 10 тыс. дол. и 11 тысяч евро.

Как курьер организатор мошенничества использовал 75-летнюю женщину, которую сначала тоже просили "отдать деньги на проверку".

Впрочем, поскольку у нее сбережений нет, ее привлекли "помочь спецслужбам", забрав деньги у других пенсионерок. Пожилая женщина верила, что действительно помогает СБУ, и передала полученные от потерпевших деньги организатору схемы.

