На Запорожье россияне атаковали авто, эвакуировавшее людей

Фото: ДСНС

В Запорожской области россияне атаковали эвакуационный автомобиль спасателей. Это случилось, когда офицеры вывозили людей из прифронтовой деревни

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели вывозили из прифронтовой деревни супруги: 71-летнюю женщину и 70-летнего мужчину. В машине с ними находились три сотрудника спасательной службы. Именно тогда оккупанты коварно ударили двумя FPV-дронами: они взорвались рядом с автомобилем. В результате удара продолжать движение стало невозможно.

К счастью, никто из людей не пострадал. Эвакуацию завершили на другом авто.

"Этот случай еще раз показывает цинизм россиян: удары наносят даже по эвакуационным автомобилям, где находятся спасатели и мирные жители", - говорят спасатели.

Напомним, РФ по меньшей мере три раза обстреляла Краматорск вечером 6 и ночью 7 марта. Сейчас известно об одной погибшей и шестерых раненых людях.