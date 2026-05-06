Обыски в ТЦК: в Днепре СБУ "посетила" с проверками - есть первые задержания (ВИДЕО)
В среду, 6 мая, в Днепре СБУ начала проверку ТЦК. В соцсетях публикуют видео с задержаниями
Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.
Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают о проверках ТЦК в Днепре. В соцсетях распространяют видео, где якобы СБУ производят задержание возле здания.
Пока официальных подробностей не разглашают.
Напомним, ранее в разных областях правоохранители провели более 40 обысков у действующих и бывших должностных лиц из руководящего состава. У чиновников ТЦК изъяли автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте.
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Битва за лес на Закарпатье: более 350 спасателей и самолет ГСЧС пытаются обуздать огонь
06 мая 2026, 17:41Пляжный сезон в Николаевской области: будет ли запрет отдыха
06 мая 2026, 17:29В Прикарпатье аферисты оформили на женщину кредитов
06 мая 2026, 16:55Торговала арестами: чиновницу Госисполнительной службы и её сообщника поймали на взятке
06 мая 2026, 16:53Полиция Черкасской области возбудила 38 дел против рыбных мародеров: изъяты лодки и тысячи единиц рыбы
06 мая 2026, 16:34В Киеве студенты колледжа организовали наркобизнес
06 мая 2026, 16:10Посадил Чийгоза и Костенко: оккупационный "судья" из Симферополя получил 13 лет тюрьмы
06 мая 2026, 15:59Россияне ударили дронами по Харькову, есть пострадавшие
06 мая 2026, 15:48Мэр Черноморска идет служить в ВСУ: что известно
06 мая 2026, 14:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все блоги »