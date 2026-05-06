Обыски в ТЦК: в Днепре СБУ "посетила" с проверками - есть первые задержания (ВИДЕО)

В среду, 6 мая, в Днепре СБУ начала проверку ТЦК. В соцсетях публикуют видео с задержаниями

Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают о проверках ТЦК в Днепре. В соцсетях распространяют видео, где якобы СБУ производят задержание возле здания.

Пока официальных подробностей не разглашают.

Напомним, ранее в разных областях правоохранители провели более 40 обысков у действующих и бывших должностных лиц из руководящего состава. У чиновников ТЦК изъяли автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте.