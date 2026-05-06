Битва за лес на Закарпатье: более 350 спасателей и самолет ГСЧС пытаются обуздать огонь

На Закарпатье уже несколько часов пытаются обуздать огонь, охвативший территорию Свалявского лесничества. По состоянию на день 6 мая площадь возгорания составила 75 гектаров.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews .

"Спасатели и лесоводы продолжают тушить пожар на территории Свалявского надлесничества. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 75 гектаров. К ликвидации пожара привлечены 352 человека и 48 единиц техники, а также авиация ГСЧС — работает самолет", - говорится в сообщении.

Как сообщают в ГСЧС, задействовано 96 спасателей и 22 единицы техники. На помощь прибыли подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей, которые вместе привлекли еще 59 спасателей и 14 единиц техники.

Кроме того, к тушению пожара привлечены 143 работника Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 10 единиц техники. Также помогают 43 местных жителя.

Напомним, что в Закарпатской области масштабный пожар на территории Верхне-Воловецкого лесничества.