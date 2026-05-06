Пляжный сезон в Николаевской области: будет ли запрет отдыха

В Николаевской области из-за близости к линии фронта этим летом могут запретить пользование пляжами на побережье Черного моря

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews .

"В соседней Одессе уже обсуждают открытие пляжей, но мы находимся гораздо ближе к линии фронта. У них к пляжам 130 километров, у нас от 4 до 30 километров. И это в пределах доступности даже для такого оружия, как FPV-дроны и артиллерия. Поэтому военные категорически против", - говорит Ким.

По его словам, область все же готовится к возможному открытию сезона, если появится такая возможность. В частности, прорабатываются технологии, как с помощью буев и заграждений обеспечить минную безопасность, если все же разрешат расчистку пляжей.

Глава ОВА также назвал состояние туристического бизнеса в Николаевской области катастрофическим, ведь он не работает с начала полномасштабного вторжения и за это время практически обанкротился.

Напомним, что в воскресенье, 3 мая, в результате удара баллистикой по Николаеву два человека пострадали, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.