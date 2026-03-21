В Винницкой области обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101
Вражеский пакет не долетел до цели 19 марта благодаря работе Сил обороны.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Обломки ракеты упали в поле у леса. Наибольшую опасность представляла боевая часть.
Взрывотехники обезвредили и изъяли фрагменты ракеты Х-101 для дальнейшего контролируемого уничтожения.
Полиция еще раз призывает граждан быть крайне осторожными: сбитые ракеты и дроны остаются смертельно опасными даже после падения. При обнаружении подозрительных предметов не подходите к ним и сразу звоните по телефону 101 или 102.
Напомним, в Киеве водолазы-саперы изъяли из реки обломки ракеты, которой россияне недавно атаковали столицу.
