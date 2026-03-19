Россияне тремя дронами уничтожили Авдеевский лицей на Черниговщине
Российские военные продолжают атаковать Черниговскую область беспилотниками
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
Поздним вечером 18 марта враг атаковал Понорницкую громаду тремя беспилотниками типа "Герань". В результате ударов практически уничтожен Авдеевский лицей: здание потерпело сильные разрушения, также повреждены школьные автобусы.
"Дети там учились очно и только недавно перешли на смешанный формат – из-за частых воздушных тревог. В заведении хороший ремонт и полностью новый пищеблок. Был. Потому что этой ночью по лицею ударила россия", – говорится в сообщении.
Кроме того, вчера оккупанты вторично ударили по транспортной инфраструктуре в Минской громаде и обстреляли Нежинский район. Из-за последней атаки повреждено здание местной станции экстренной медицинской помощи.
Всего за минувшие сутки в Черниговской области зафиксировали 25 обстрелов и 31 взрыв.
