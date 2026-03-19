Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Поздним вечером 18 марта враг атаковал Понорницкую громаду тремя беспилотниками типа "Герань". В результате ударов практически уничтожен Авдеевский лицей: здание потерпело сильные разрушения, также повреждены школьные автобусы.

"Дети там учились очно и только недавно перешли на смешанный формат – из-за частых воздушных тревог. В заведении хороший ремонт и полностью новый пищеблок. Был. Потому что этой ночью по лицею ударила россия", – говорится в сообщении.

Кроме того, вчера оккупанты вторично ударили по транспортной инфраструктуре в Минской громаде и обстреляли Нежинский район. Из-за последней атаки повреждено здание местной станции экстренной медицинской помощи.

Всего за минувшие сутки в Черниговской области зафиксировали 25 обстрелов и 31 взрыв.

