Атака на Запорожье: ранения получил работник облэнерго
В результате российской атаки на энергообъект "Запорожьеоблэнерго" один из работников компании получил ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Запорожьеоблэнерго".
Предварительный диагноз врачей – минно-взрывная травма, осколочные ранения спины.
Пострадавшего госпитализировали.
Напомним, утром 19 марта российские войска атаковали инфраструктуру Запорожья. 40 тысяч потребителей остались без света.
